Sageder: „Bekomme Rückmeldung, ich sei zu nett“

Markus Mader (Lustenau-Trainer):

„Es war für uns kein einfaches Spiel, weil der Gegner natürlich sehr stark ist, eine hohe Ballsicherheit und eine sehr hohe Passqualität hat. Was wir dagegen halten konnten war unsere Mentalität, unsere Leidenschaft und unseren Kampfgeist und damit haben wir uns fast mit einem Punkt belohnt. Aber grundsätzlich geht der Sieg in Ordnung. Wenn du in sechs Runden keinen Sieg und nur zwei Punkte holst, dann ist es logisch, dass eine Mannschaft nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Jetzt haben wir zwei Wochen, damit wir uns finden und die richtigen Entscheidungen treffen. Ich bin froh, dass wir neue Spieler dazubekommen haben. In der Länderspielpause ist viel zu tun. Wir müssen die ersten sechs Spiele analysieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen.“