Radler beschimpfte Autolenker: verletzt ins Spital

Ein 66-Jähriger aus Fuschl am See (Sbg.) bog am Sonntag um 16.05 Uhr in Ebensee mit einem weiteren Radfahrer von der alten Ischlerstraße auf die B145 in Fahrtrichtung Bad Ischl ab bzw. überquerte in weiterer Folge die B145, um auf den Radweg zu gelangen. Ein hinter ihnen fahrender PKW-Lenker, ein 50-jähriger deutscher Staatsangehöriger, musste durch die Abbiegemanöver der Radfahrer stark abbremsen und betätigte die Hupe.