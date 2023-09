Deutscher Radtouristin Messer an den Hals gesetzt

Unglaubliche Szenen spielten sich am Samstagnachmittag auf dem Radweg an der Schärdinger Innlände ab: Ein 56-jähriger Schärdinger hielt einer Deutschen ein Klappmesser an den Hals, nachdem er beim Rad ihres Gatten den Reifen zerstochen hatte. Auch als die Beamten anrückten, beruhigte er sich nicht - Festnahme.