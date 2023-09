Deutscher Kämna gewann für Bora 9. Vuelta-Etappe

Der Deutsche Lennard Kämna hat am Sonntag die neunte, vom Wetter beeinträchtigte Etappe der 78. Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der Bora-Profi kam nach dem letzten Anstieg am Collado de la Cruz in Caravaca de la Cruz solo ins Ziel, Matteo Sobrero (ITA/Jayco) wurde nach 184,5 km vor Chris Hamilton (AUS/dsm) Zweiter. Gesamt führt weiter der US-Amerikaner Sepp Kuss.