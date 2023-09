Für beliebtes Imbiss-Lokal wird Käufer gesucht

Faschierte Laibchen, Bosna, Gulasch, Pizza und einmal im Monat thailändische Küche! Seit 2005 haben Silvia Trinkl und Gatte Alfred ihre Gäste mit Hausmannskost, aber auch so manchen exotischen Gerichten in ihrem Airline-Imbiss in Hörsching verwöhnt. „Wir verbringen fast jedes Jahr unseren Urlaub in Thailand und sind deshalb Fans der asiatischen Küche“, erzählt der 74-jährige Gastronom.