So unterstützt Oberösterreich die Mission zum Mars

Vier Wochen in Isolation, um zu arbeiten und Experimente durchzuführen; die Station darf nur verlassen werden, wenn ein Raumanzug-Prototyp getragen wird - so sehen grob umrissen die Bedingungen für die einmonatige Expedition AMADEE-24 aus, bei der im März/April 2024 in Armenien in der Provinz Ararat eine Mars-Mission nachgestellt wird. Ähnliche Forschungseinsätze gab’s schon in Israel, Marokko, im Oman und am Kaunertaler Gletscher.