Training im Raumanzug für Reise zum Roten Planeten

Nichts für zarte Kleiderbügel

Dafür trainieren schon jetzt Analog-Astronauten wie Anika Mehlis im Rahmen der communale OÖ in einer Sandgrube in Peuerbach. „Wir sind vier Tage da“, sagt sie im „Krone“-Talk. Eine der wichtigsten Übungen ist das Anziehen des Raumanzugs: „Er wiegt 50 Kilogramm. Man hat ein Exo-Skelett an, dann gibt es viele Schichten, viel Elektronik und Sensoren, denn der Anzug überträgt auch Daten.“ Man übt zudem Experimente am Mars, macht ein Erste-Hilfe- und ein Feuerlösch-Training.