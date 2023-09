Finale einer großen Karriere -„Es ist vorbei!“

Der 1983 in Salzburg geborene Schlagzeuger Martin Grubinger studierte am Bruckner-Konservatorium in Linz und am Salzburger Mozarteum. Schon in jungen Jahren trat er eine grandiose internationale Karriere an. Seit 2018 ist Grubinger Universitätsprofessor für klassisches Schlagwerk/Multipercussion an der Universität Mozarteum Salzburg. Im September beendet er seine Bühnenkarriere; Die App „MyGroove“ entwickelt er in Zusammenarbeit mit Red Bull.