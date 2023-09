Saudi-Arabien plant das nächste Monster-Projekt

Auf Google Maps lassen sich die ersten Ansätze von The Line, einer 170 Kilometer langen, 500 Meter hohen und 200 Meter breiten Stadt bereits erkennen. Bisher sind es Baggerspuren im Sand, über einige Kilometer ausgehobene Rillen. Die geplante Fertigstellung der ersten Bauphase bis 2030 ist noch in weiter Ferne. Aber: Es wird gebaut. Was beweist, dass es sich bei all den vermeintlich größenwahnsinnigen Mega-Projekten der saudischen Regierung nicht um Luftschlösser handelt. Die Scheichs meinen es ernst. Sehr ernst.