Inflation auf niedrigstem Wert seit März 2022

Verantwortlich für den Rückgang sei der nachlassende Preisdruck bei der Haushaltsenergie. Insbesondere Treibstoffe und Heizöl seien deutlich günstiger als vor einem Jahr, erklärt so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag via Aussendung. Die Preisanstiege in der Gastronomie sowie bei Nahrungsmitteln blieben aber auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat.