Frau übergab Geld und Gold an falschen Polizisten

Falscher Polizist kam um Mitternacht

Daraufhin holte die Frau mehrere Zehntausend Euro Bargeld und Gold von ihrem Bankschließfach. Am Montag meldete sich der vermeintliche Polizist um 22 Uhr in der Nacht telefonisch und gab an, dass er die Wertgegenstände nun abholen komme. Gegen Mitternacht stand der Unbekannte vor der Tür und die Frau übergab ihm das Bargeld und Gold.