„Fremdkörper“: Kritik an Marcel Sabitzer wird laut

Nach dem knappen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln zum Bundesliga-Auftakt und dem enttäuschenden Remis in Bochum am Samstag herrscht Unruhe bei Borussia Dortmund. Die BVB-Stars wissen: Soll es mit der deutschen Meisterschaft klappen, muss schnellstmöglich eine ordentliche Steigerung her.