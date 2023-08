Opfer zu schnell in Klinik: Sanitäter droht Haft

Ein Krankenwagen rast durch die Neunkirchner Allee (NÖ). Es ist dunkel und kalt. Sein Ziel: Das nahe gelegene Spital. Hinten im Fahrzeug liegt eine schwer kranke Patientin. Der Notarzt sitzt neben ihr. Das Fahrzeug lenkt der Sanitäter Alexander K. In der 80er-Zone wird der Wiener mit 132 km/h geblitzt. Was macht sein Arbeitgeber, der Sozial Medizinische Dienst (SMD)? Er zeigt den 35-Jährigen beim Staatsanwalt an.