Burgruine Gösting in Graz: Warten auf das Märchen

Dornröschen schlief in ihrem Schloss bekanntlich 100 Jahre, ehe sie von einem Prinzen per Kuss für ein märchenhaftes Ende geweckt wurde. Die Ruine Gösting im Grazer Norden steckt mittlerweile seit knapp drei Jahren in einer Art Dämmerungszustand. Nach wie vor stehen Ausflügler aus nah und fern bei dieser beliebten Sehenswürdigkeit vor verschlossenen Türen - und weit und breit ist kein Prinz in Sicht.