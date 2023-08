Lainer meldet sich erstmals nach Schock-Diagnose

Rund einen Monat nach seiner öffentlich gemachten Krebsdiagnose hat sich Fußball-Profi Stefan Lainer zuversichtlich an die Fans von Borussia Mönchengladbach gewandt. Zunächst bedankte sich der österreichische Internationale für den Zuspruch in den vergangenen Wochen. „Das ist auch nicht nur so daher geredet, sondern kommt aus vollem Herzen“, sagte der 30-Jährige am Mittwoch in einem von seinem Verein über Social Media veröffentlichten Videoclip.