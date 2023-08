Werk in Goisern tankt Sonnenstrom in Nickelsdorf

Sicherheitsschuhe, Helm, Schutzbrillen, Mantel und Warnweste! Gut geschützt gingen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder am Mittwoch über das Resonac-Graphite-Austria-Gelände in Bad Goisern. Im Mittelpunkt des Standortbesuchs: Die Bemühungen um eine Dekarbonisierung der Stahlindustrie, zu der Resonac durch die Herstellung von Graphitelektroden, die wiederum in Elektrolichtbogenöfen zum Einsatz kommen, einen Beitrag leistet.