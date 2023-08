Der letzte Fleck auf Rapids Abschussliste

Die TV-Interviews waren legendär. Fiorentina lässt in Hütteldorf jetzt diese Erinnerungen an 1990, an das Duell gegen Inter Mailand, wieder aufleben. In Wien hatte Rapid 2:1 gewonnen, beim Rückspiel in Verona flog Robert Pecl früh fragwürdig vom Platz, sorgte Jürgen Klinsmann in der Verlängerung mit dem 1:3 für das Aus. 102 (!) Minuten hatte Rapid in Unterzahl gekämpft, im Finish gar nur noch zu neunt. Hätte nur Jan-Aage Fjörtoft in der 89. Minute seine Chance zum 2:2, zum Aufstieg, verwertet …