Rapid: Bei Aufstieg blieben nur 26 Stunden Zeit

Cvetkovic ist Rapids teuerster Deal im Sommer. Rund 750.000 Euro hat Sportchef Markus Katzer bezahlt, für einen 27-Jährigen aus Israels Liga - was viele kritisch sahen. Aber der Transfer saß. Der Serbe schlug ein, funktionierte mit Querfeld in der Innenverteidigung. Alles richtig gemacht. Zumal Cvektovic nicht „vorbelastet“ war, seine einzige ernste Verletzung (am linken Knie) lag fünf Jahre zurück.