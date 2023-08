Wimmer: „Ich bin jemand, der immer mehr will!“

Binnen einem Monat, genau vom 21. Juli bis 20. August, vier Spiele im Europacup, vier in der Meisterschaft und eines im Cup - der Saisonstart hatte es für die Austria in sich. „Ich bin jemand, der immer mehr will, wäre auch schon gerne ein Stückchen weiter, genauso wie die Mannschaft auch“, so Trainer Michael Wimmer.