Austria gegen Wolfsberger AC - ab 17 Uhr LIVE

Die Austria leckt nach dem bitteren Aus im Europacup ihre Wunden und sieht sich im „täglich Brot“ Bundesliga mit einem Wiedersehen konfrontiert. Der Wolfsberger AC gastiert am Sonntag in Wien-Favoriten, für Trainer Manfred Schmid ist es eine emotionale Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Die Kärntner sind nach drei Runden in der noch jungen Saison ungeschlagen, die Austria peilt nach schwierigem Start den zweiten Sieg an.