„Wie lange noch rasen Schlepper durch die Dörfer?“

Im wilden Zickzackkurs drängen sie Autos auf Schnellstraßen ab, in Ortschaften werden Stopptafeln ignoriert und sogar Schranken überfahren - Schlepper gehen jedes Risiko ein, um einer Festnahme zu entgehen. Die nächste gefährliche Situation im Einsatz gegen illegale Migration spielte sich am vergangenen Sonntag kurz nach vier Uhr in der Früh ab.