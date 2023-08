Ed Sheeran hat eine Bedingung für den Super Bowl

Keinen „pizzazz“?!

Im Interview mit Andy Cohen in dessen Podcast „Deep and Shallow“ verriet der sympathische Brite, warum er sich diesen Auftritt nicht zutraue: „Ich hab keinen pizzazz.“ Übersetzt meinte er damit, bei seinen Liveshows nicht genau so viel Schwung, Entertainment-Appeal und Pep an den Tag zu legen, wie andere legendäre Performer vor ihm, darunter etwa Prince, Rihanna, Beyoncé und Michael Jackson.