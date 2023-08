Helden gesucht!

Rossi hatte die MotoGP mit seinem charismatischen Superstar-Image in neue Sphären geführt, die Zweirad-Künstler stahlen sogar den Formel-1-Größen die Show. Mittlerweile haben sich die Relationen wieder gedreht. Während die Formel 1 über Rekorde am Fließband jubelt, stagnieren in der MotoGP bei den Rennen die Zuschauerzahlen. Neue Helden à la Rossi werden gesucht. Der sechsfache Weltmeister Marc Márquez hätte in seine Fußstapfen treten sollen, doch der Spanier sah 2023 an den Sonntagen noch kein einziges Mal das Ziel.