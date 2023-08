„NHL 24“ bringt Adrenalin und Erschöpfung aufs Eis

„Von Hockeyfans für Hockeyfans“

„Dies ist ein Spiel, das von Hockeyfans für Hockeyfans gemacht wurde und die volle Intensität des Hockeys in unser Gameplay zu bringen, war in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk für uns in ‘NHL 24‘“, so Creative Director Mike Inglehart. „Mit dem neuen Erschöpfungsmotorsystem und Gameplay-Funktionen, die die physische Natur des Hockeys wirklich einfangen, bietet ‘NHL 24‘ realistische Körperchecks und eine tiefere defensive Werkzeugkiste voller Auswahl und Taktiken, die dem Franchise ein völlig neues Maß an Immersion verleihen", verspricht er.