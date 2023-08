Mit Muskelkraft wird Baukultur neu belebt

Die Fahrt nach Gößl am Grundlsee führt am Schluss durch Natur pur. Doch in einem Waldstück entdeckt man eine Zeltplane, darunter eine Steinwand mit einer Öffnung. Rundherum wird heftig gearbeitet, ganz ohne Bagger, sondern nur mit Lederhandschuhen. „Wir verwenden einfachste Mechaniken“, sagt Andreas Zohner, Architekt in Ebensee. Teamwork und Muskelkraft sind beim Steineschleppen sowieso das Beste. „Wir mauern den alten Kalkbrennofen wieder auf“, erklärt Zohner das Treiben. „Er war bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch in Betrieb, doch nach dem Krieg wusste man nicht mehr, wie er funktioniert. Er ist durch falsche Befeuerung zusammengebrochen.“ Dann wucherte die Zeit darüber.