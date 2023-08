Jetzt werden ihn die Fans lieben

Irgendwann wird Marko Arnautovic auf eine schöne Fußball-Karriere zurückblicken, sich aber ärgern, nicht bei einem großen Klub in Europa gespielt zu haben - diese Gedanken sind mir in letzter Zeit nicht nur einmal gekommen. Es ist ungewöhnlich, dass er mit 34 Jahren, also sehr spät, die Chance doch noch bekommt, sich auf der ganz großen Bühne zu zeigen. Wie man weiß, war Arnautovic als junger Bua schon bei Inter, aber in unbedeutender Rolle unter Trainer José Mourinho. Jetzt aber werden ihn die Fans lieben.