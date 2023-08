Sorge wegen Verkehr bei neuem Schulcampus

Denn das Gebäude in der Rappachgasse befindet sich direkt an einem Kreisverkehr, der in zwei viel befahrene Straßen mit Tempo 50 und Schwerverkehr mündet. Das macht den Schulweg gefährlich, vor allem wenn Kinder unachtsam die Schule verlassen. Anrainer wiederum befürchten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in diesem Nadelöhr.