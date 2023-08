Schönbrunn doppelt so teuer wie Brünner Zoo

Ausflug nach Tschechien ist um die Hälfte billiger

Für Familie H. ist das einfach nicht leistbar, sie suchen nach Alternativen. Der nächste Ausflug führt sie ins Nachbarland Tschechien. In Brünn gibt es ebenfalls einen schönen Tierpark mitten im Wald. Anders als in Schönbrunn stehen hier kostenlose Parkplätze zur Verfügung und eine Familienkarte (ab zwei Kindern) kommt auf knapp 20 Euro. Und auch die Verpflegung ist hier deutlich billiger. Ein Hot-Dog ist um 2,50 Euro erhältlich, ein Wasser um 1,50 Euro. „Wir haben einige Familien aus Wien getroffen, die diesen Zoo vorziehen“, erzählt der Vater. Aus Umweltgründen ist die 300 Kilometer-Fahrt verwerflich, aber für viele Familien die einzige Option. Mit dem Benzingeld eingerechnet, kostet der Ausflug nach Tschechien trotzdem nur halb so viel.