Schönbrunn: Tiere bekommen keine Namen mehr

„Für den deutschsprachigen Raum gehen wir hier bewusst einen neuen Weg“, verkündete Direktor Stephan Hering-Hagenbeck gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ die Entscheidung. Für den gebürtigen Deutschen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Außenwirkung in der Arbeit in zoologischen Gärten stark verändert: „Lange Zeit stand die Zurschaustellung eines einzelnen Individuums im Vordergrund.“