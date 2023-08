Marco Reus wird wieder Papa

Nicht mehr Kapitän

Sportlich wird‘s für Reus und Co. am Wochenende ernst. Dortmund startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen Köln in die neue Saison der deutschen Bundesliga. Reus wird dabei nicht die Kapitänsschleife tragen. Die gab er freiwillig an Emre Can ab. Er sei im Urlaub zum Entschluss gekommen, das Kapitänsamt zur Verfügung zu stellen. „Ich durfte diese Binde fünf Jahre lang voller Stolz tragen. Es war mir eine große Ehre“, so der inzwischen 34-Jährige.