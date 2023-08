Real Madrid stellt Bayerns Wunschgoalie vor

Kepa war im Sommer 2018 als damals teuerster Torhüter der Geschichte von Athletic Bilbao nach London gewechselt, wo er auch schon Courtois ersetzte. In fünf Jahren an der Stamford Bridge erlebte der Spanier ein Auf und Ab. In der vergangenen Saison landete Kepa mit den „Blues“ nur auf Platz zwölf und verpasste das europäische Geschäft.