Strandbad Klagenfurt ab Samstag wieder geöffnet

Doch nun die guten Nachrichten: Nach mehr als 1000 Stunden Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten kann das Strandbad in Klagenfurt seitens der Behörde wieder freigegeben werden und am Samstag seine Tore öffnen. „Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern recht herzlich danken. Sie haben es überhaupt erst möglich gemacht, dass eine Eröffnung, wenn auch mit Einschränkungen, so rasch erfolgen kann“, so STW-Vorstand Erwin Smole.