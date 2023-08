Ukrainische Armee an mehreren Fronten unter Druck

In einem Bericht des Generalstabs in Kiew werden die Frontabschnitte Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka, Marjinka und Schachtarsk als besonders problematisch genannt. Die russische Armee begleite die Angriffe mit Artilleriefeuer und Luftangriffen. Es gelinge aber jeweils, die Angreifer zu stoppen, hieß es am Donnerstagabend. In lediglich zwei Abschnitten greife die ukrainische Armee an: Richtung Melitopol und Berdjansk im Süden. Dort hoffen die Truppen, das Asowsche Meer zu erreichen und die russische Landverbindung zur bereits seit 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim zu unterbrechen. In der Region haben sich die russischen Truppen aber besonders stark verschanzt.