Kika/Leiner: Masseverwalter nimmt Signa ins Visier

„Verhandlungen mit der Signa-Gruppe“

Zwei Monate später steht fest: Die Signa-Gruppe von Kaufhausjongleur Benko wird Besuch bekommen. Vom gerichtlich beauftragten Sondermasseverwalter Stephan Riel. Das geht aus dem Protokoll einer vertraulichen Sitzung des Gläubigerausschusses hervor, der am 31. Juli am Landesgericht St. Pölten, Saal 216, unter Leitung des Insolvenzrichters zusammentrat. Riel berichtet gleich unter Tagesordnungspunkt 1 über „die bisherigen Erhebungen und Ergebnisse der Prüfung hinsichtlich allfälliger Insolvenzverschleppung, Mieten (marktkonforme Höhe); Zahlungen an verbundene/nahestehende Unternehmen“ sowie die „Verschmelzung der Rudolf Leiner GmbH mit der kika GmbH“, die rückwirkend zum 30. September 2021 erfolgte. Dann der Schlüsselsatz: „Der Sondermasseverwalter erläutert insbesondere die beabsichtigte weitere Vorgangsweise, wonach nunmehr Verhandlungen mit der SIGNA-Gruppe aufgenommen werden.“