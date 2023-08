Forstunfall: Mann im Wald tödlich verunglückt

Das Rote Kreuz wurde am Donnerstag zu einem tragischen Unfall im Wald in Hirschegg alarmiert. Eine Frau hatte den Notruf gewählt und einen 25-jährigen Mann gemeldet, der regungslos, mit Blut im Gesicht und ohne Atmung am Boden lag. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.