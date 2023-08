Übersättigung als Rettung

Der Traum von einem wahren Geldregen. Alleine 15 (!) Millionen Euro bringt in der Champions League der Einzug in die Gruppenphase, nach dem chancenlosen Auftritt beim 1:4 in Eindhoven löst sich für Sturm Graz der erhoffte Mega-Jackpot wohl in Luft auf. Eine bittere Erkenntnis. Der Vizemeistertitel wird mit der Chance versüßt, sich mit der ganz großen Fußballwelt zu duellieren - im Fall von Sturm war diese Challenge mit dem 0:3-Rückstand nach knapp mehr als einer halben Stunde quasi beendet. Dennoch bleiben Rot-Weiß-Rot genug Möglichkeiten, um auf Europas Bühnen zu punkten: