Tunesien: Das Geheimnis der Lotusblüten

Die tunesische Insel Djerba berauscht den Besucher, der vor lauter Glück nie wieder weg will. So will es die Legende. Denn einst soll der Vater aller Reisenden, Odysseus, mit seiner Mannschaft als erster Mensch überhaupt die Insel betreten haben. Damals soll der Ort voller Lotusblüten gewesen sein. Die Männer aßen vor Hunger die Blüten, genossen deren halluzinogene Wirkung und wollten für immer hierbleiben.