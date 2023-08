Schicken Sie uns Ihre Katzenfotos!

Heute am 8. August ist Weltkatzentag! Dieser „Feiertag“ ist gedacht, um den beliebten Haustieren besonders Aufmerksamkeit zu schenken. Der Tag soll auch dazu dienen, um die mit der Katzenhaltung verbundene Verantwortung in Erinnerung zu rufen und auf Missstände in der Katzenhaltung hinzuweisen. Beispielsweise soll das Bewusstsein für Themen wie Tierschutz und Qualzucht geschärft werden. Schicken Sie uns Ihre liebsten, ausgefallensten oder lustigsten Fotos!