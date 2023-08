Anzahl kranker Rassekatzen in Wien nimmt massiv zu

Man sollte meinen, dass das leidige Thema „Qualzucht“ längst in den Kaufentscheidungen bei Hund und Katze von zukünftigen Haustierbesitzern berücksichtigt wird. Doch weit gefehlt! Es vergeht keine Woche in der „Krone“ Tierecke, in der nicht verzweifelte Besitzer einschlägiger Rassetiere um finanzielle Unterstützung bei den horrenden Tierarztkosten ansuchen. Doch der „Verein Freunde der Tierecke“ kann in diesem Fall leider nicht helfen, das ist in den Statuten so festgelegt.