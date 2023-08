Marc Marquez: Vom Außerirdischen zum Bruchpiloten

Achtmal war er Weltmeister, davon fünfmal in der MotoGP - aber die Zeiten, in denen Marc Márquez wie ein Außerirdischer die Konkurrenz in Grund und Boden fuhr, sind vorbei. Das aktuelle Bild in Silverstone zeigte einen Superstar, der nach einem Sturz scheinbar zufrieden (!) analysierte, „dass ich weiß, warum es zum Crash kam. Es war eine unglückliche Situation, das kratzt nicht an meinem Selbstvertrauen.“ Klingt aus dem Mund eines Seriensiegers fast schon nach Resignation.