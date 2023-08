Finale! Serena Williams ist bereit

23 Grand-Slam-Titel

Und jetzt also wird in Kürze Baby Nummer zwei erwartet und damit das Familienglück komplettiert. Das sportliche Glück ist längst finalisiert. Im September 2022 beendete die US-Amerikanerin bei den US Open ihre so erfolgreiche Karriere. Unter anderem zieren 23 Grand-Salm-Titel, 73 WTA-Titel und 319 Wochen an Weltranglistenposition Nummer eins ihre Vita. Aber das schönste Finale steht jetzt an.