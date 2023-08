Nach Unwetter: Zusammenarbeit auf höchstem Niveau

Tausende Einsätze

Seit Beginn der Unwetter am Donnerstag vergangener Woche haben die Kärntner Feuerwehren mehr als 3.500 Einsätze bewältigt. Über 4.200 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern war hervorragend - über 200 Feuerwehrleute aus Niederösterreich sind mit Großpumpen angerückt. Viele Männer und Frauen der Einsatzkräfte waren ehrenamtlich im Einsatz: „Das Ehrenamt ist nicht mehr wegzudenken. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle!“, so Fellner.