Doch Nulllohnrunde für OÖ-Regierungsmitglieder

Die wirkliche Selbstentwertung

Ok, Politiker, die mit zunehmend unzufriedenen und verunsicherten Bürgern konfrontiert sind, holen sich ihre Wertschätzung halt durch mehr Geld. Sie können sich darum wenigstens was kaufen. Den „Frustkauf“ kennt ja auch der Normalbürger, und sei es nur in Form eines Taferls Schokolade.

Ich finde das Politiker-Argument der Selbstentwertung durch Erhöhungsverzicht für armselig. Die tatsächliche Selbstentwertung erfolgt doch täglich woanders. Nämlich in all den wachsenden Problemen im Land, gegen die „den Politikern“ zu wenig einfällt. Löst sie, dann ist uns euer Lohn wurscht!