Wir sind nicht schlechter!

Rein sportlich aber muss ich gestehen, dass ich Sturm fast lieber in der Europa League sehen würde. Ein Einzug in die Champions League wäre finanziell und medial grandios, keine Frage! Aber rein auf dem Feld traue ich Sturm in der Europa League viel, viel mehr zu. Da kann man dann Sternstunden erleben. Wie ich mit Eintracht Frankfurt: 2021 wären wir ja mit einem Bundesliga-Sieg mehr in der Champions League gestanden. Am Ende aber sind wir Europa-League-Sieger geworden!