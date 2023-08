Videospiele und Co. - Was halten Sie davon?

Videospiele sind längst nicht mehr nur etwas für Kinder oder Jugendliche - auch unter Erwachsenen erfreut sich das sogenannte Zocken immer größerer Beliebtheit. Sei es aus Nostalgiegründen, weil man mit so manchem Kult-Spiel aufgewachsen ist - Tetris, Super Mario oder Zelda lassen grüßen - sei es, da Spiele am Smartphone, wie Candy Crush und Co., während der sonst langweiligen U-Bahn-Fahrt für Kurzweil sorgen. Spielen auch Sie irgendwelche Videospiele? Haben Sie vielleicht sogar ein Lieblingsspiel? Welches Genre bevorzugen Sie? Zocken Sie einfach aus Spaß an der Freude, zur Zerstreuung oder suchen Sie die Herausforderung? Falls Ihnen das Thema gar nicht liegt: Finden Sie, Videospiele sind generell nichts für Erwachsene? Welchen Benefit könnte dieses Hobby haben, welche Nachteile sehen Sie darin? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!