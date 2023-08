Was bleibet aber, stiften die Dichter?

Knapp achtzig Jahre sind es her, als der junge Martin Walser in der Gruppe 47 mit gleichgesinnten Kollegen nach neuen Wegen des deutschen Erzählens und der Lyrik suchte. Da kam eine junge Generation von Schriftstellern zusammen, die, erschüttert von der Generation ihrer Väter, sich gegenseitig neue Texte vorlas, sich kritisierte, lobte oder verriss, in jedem Fall nach einem Deutsch rang, das in nichts an die emotionsverbrämten Reden eines Goebbels mehr erinnern sollte. Alles, was nur irgendwie gefühlig klang, war Makulatur, weil eben irregeleitet. (Als ob die Sprache etwas für die Dummköpfe könnte, die sie missbrauchen!) Man stritt um Eigenschaftswörter, favorisierte ein nüchternes Reden.