Ex-NFL-Quarterback spricht über Suizidgedanken

„Ich wurde als bipolar diagnostiziert und für mich fühlte es sich genauso an, als wäre ich Alkoholiker oder drogenabhängig", schilderte Manziel. Daraufhin habe er geplant, so viel Geld auszugeben, wie er nur konnte, um sich anschließend das Leben zu nehmen. „Ich habe mir schon Monate zuvor eine Waffe gekauft, von der ich wusste, dass ich sie benützen würde. Ich wollte es so schlimm wie möglich machen, damit es einen Sinn ergab.“