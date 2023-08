Die schwedische Mama ist der „heimliche“ Star

„Aber reden wir nicht über mich“, so Sofia. Viel wichtiger ist ihr, dass ihr Sohn mit Partner Jonatan Hellvig als Gruppensieger fix im Achtelfinale steht. „Beim ersten Spiel gegen eure Österreicher haben mir die Hände gezittert, so knapp war das“, gesteht die TV-Turnerin. Schlussendlich brachten Seiser/Dressler die Titelverteidiger aber nur ins Wanken, die schwedischen „Türme“ fielen nicht. Durch das 2:0 gegen Canet und Rotar (Fra) am späten Donnerstag Nachmittag sind die Skandinavier als Sieger von Pool C auch heute auf der Donauinsel dabei.