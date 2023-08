Wagner-Truppe rekrutiert nun wieder Söldner

In der russischen Stadt Nowosibirsk kann man sich bei Interesse an den Veteranenclub wenden. Dort findet jeden Freitag ein Aufnahmetest statt. Dabei müssen die Kandidaten mit Sportschuhen und Turngewand erscheinen und den Eignungstest bestehen. Rekrutiert wird dort hauptsächlich für Afrika. Ausschlussgründe sind etwa chronische Erkrankungen, Schulden bei der Bank und interessanterweise Vorstrafen. Früher hatte Prigoschin in Gefangenenlagern Häftlinge für den Krieg gegen die Ukraine gesucht und ihnen angeboten, sich an der Front „freikämpfen“ zu können.