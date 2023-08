Afrika gastiert für zwei Wochen auf der Donauinsel

Reggae-Superstars und heimische Musiker

Und natürlich dürfen auch die Live-Konzerte nicht fehlen. Heuer im Programm: Inner Circle am 13. August, Reggae-Superstar Burning Spear am 19. August, Mellow Mood aus Italien am 20. August, Nneka spielt am 27. August, und der Jimi Hendrix des Niger, Bombino, beehrt die Afrika Tage am 15. August. Dazu kommen zahlreiche weitere und auch heimische Acts.